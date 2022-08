Calciomercato Roma: Diawara, Calafiori e Kluivert ai saluti. 14 milioni nelle casse

La Roma è ad un passo dalla cessione di tre calciatori finiti da tempo ai margini della rosa di José Mourinho. Come riporta l'emittente satellitare, la società giallorossa ha raggiunto un accordo con l'Anderlecht per Amadou Diawara che lascerà la capitale per 3 milioni, bonus inclusi, più il 50% sulla futura rivendita. Justin Kluivert, invece, approderà a Londra, sponda Fulham, per 9,5 milioni, sempre con bonus inclusi, più il 20% sulla prossima cessione. Anche Calafiori vola all'estero, direzione Basilea, con la Roma che guadagnerà 1,5 milioni, bonus compresi, dalla sua cessione e il 40% della rivendita.

(sky sport)