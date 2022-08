Calciomercato Roma: Calafiori al Basilea per 1 milione più percentuale sulla futura rivendita. Scambio di documeti in corso, domani le visite

Sembra ormai cosa fatta il passaggio di Riccardo Calafiori al Basilea: stando a quanto riferisce Andrea Di Carlo di Repubblica su Twitter il terzino passa al club elvetico per un milione di euro, oltre a 500mila euro di bonus, più una percentuale sulla futura rivendita garantita alla Roma. Contratto triennale - con opzione per una quarta stagione - per il calciatore, che partirà a breve per la Svizzera. Previste per domani le visite mediche

