LIVE - Calciomercato Roma: definitivamente saltato l'affare Kluivert-Fulham

Ultimi due giorni di calciomercato con la Roma impegnata nelle cessioni degli esuberi: se per Calafiori è arrivata l'ufficialità, per Diawara è attesa ad ore mentre Kluivert al Fulham non si farà per i problemi riscontrati nell'ottenimento del permesso di lavoro.

Qui gli aggiornamenti in tempo reale di tutte le notizie di calciomercato sulla Roma:

17.50 - Il passaggio di Kluivert al Fulham era praticamente fatto prima che il club inglese si scontrasse coi requisiti per ottenere il permesso di lavoro che ha bloccato la trattativa. Un affare ormai da considerare definitivamente saltato, con il Fulham che ha contattato Trigoria per comunicare che non ci fossero più speranze per risolvere la questione.

(Sky Sport)