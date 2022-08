Calciomercato Roma, dal Belgio: Diawara atterrato a Bruxelles, domani le visite. Mazzù (all. Anderlecht): "Porterà caratteristiche che ci mancano"

Sembra ormai in procinto di sciogliersi il nodo legato ad Amadou Diawara: stando alle cronache locali, stamattina il centrocampista guineano è atterrato a Bruxelles. Previste per domani le visite mediche con l'Anderlecht del giocatore ex Bologna e Napoli, che frutterà alle casse della Roma 1.5 milioni di euro più un bonus del 50% sull'eventuale rivendita da parte del club belga.

Conferma indiretta del trasferimento di Diawara all'Anderlecht fornita dall'allenatore del club belga, che in un'intervista ammette candidamente: “L'abbiamo visto e analizzato. Ci manca un profilo come il suo: Amadou Diawara aggiunge intensità e forza fisica".

