Calciomercato Roma, dalla Spagna: offerta per Saul. Al giocatore piace la destinazione

Rientrato dal prestito al Chelsea, Saul è fuori dai progetti di Simeone all'Atletico Madrid ed ha un contratto in scadenza nel 2026. Secondo quanto scrivono in Spagna, la Roma sarebbe interessata al giocatore: i giallorossi sono alla ricerca di un rinforzo a centrocampo dopo l'infortunio di Wijanldum e, stando alle indiscrezioni, sarebbero vicini a Camara dell'Olympiakos.

Per Saul sono arrivate diverse offerte, ma alcune non convincono i dirigenti del club ed altre il giocatore. L'ultima proposta recapitata sarebbe proprio quella della Roma, su richiesta di José Mourinho, che sembrerebbe attirare l'interesse dello spagnolo classe '94.

(elgoldigital.com)

