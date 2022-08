Oggi la firma di Belotti. Camara è più vicino

IL TEMPO (E. ZOTTI) - È il giorno del Gallo. Oggi Belotti, che ha già svolto parte delle visite a Villa Stuart, completerà l’iter e firmerà il contratto triennale che lo legherà alla Roma (ieri i saluti social al Torino). Tiago Pinto intanto sta chiudendo con l'Olympiakos per Camara: il gm è vicino all'accordo per un prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (8), che si trasformerebbe in obbligo se dovesse giocare il 70% delle gare e la Roma si qualificasse alla prossima Champions League.