Calciomercato Roma: contatti con il Bologna per Schouten. Il Torino ha offerto 8 milioni per il calciatore

La Roma continua a essere molto attiva sul mercato. Secondo quanto riferito dal giornalista Flavio Maria Tassotti, dopo aver chiuso per l'arrivo di Wijnaldum, i giallorossi avrebbero riallacciato i rapporti con il Bologna per Schouten. Sul centrocampista, però, c'è anche il forte pressing del Torino, che ha già formalizzato un'offerta da 8 milioni. Inoltre potrebbe ritornare di moda il profilo di un ex calciatore della Roma, oggi al Sassuolo: l'identikit corrisponde a Frattesi.

