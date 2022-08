Calciomercato Roma: 60 milioni dalle cessioni con gli addii di Diawara, Kluivert e Calafiori

A poche ore dalla chiusura del mercato la Roma piazza l'accelerata definitiva per le ultime operazioni in uscita raggiungendo uno degli obiettivi che si era prefissata a inizio mercato, ovvero monetizzare per circa 60 milioni. A tanto è arrivato il club giallorosso, se si considerano anche i bonus che scatteranno su alcuni calciatori, con le cessioni di Olsen, Florenzi, Veretout, Felix e alle quali si aggiungono quelle definite oggi di Calafiori, Diawara e Kluivert.

Il primo andrà al Basilea per un milione e mezzo bonus compresi, con la Roma che mantiene il 40% sulla futura rivendita. Per Diawara, invece, tutto chiuso con l'Anderlecht con i giallorossi che incassano 3 milioni più il 50% sulla futura cessione del centrocampista guineano, che dopo mesi di ostruzionismo ha deciso di abbassarsi lo stipendio e accettare la proposta del club belga grazie anche la lavoro dei due intermediari Roof e Bezemer. Infine operazione ai dettagli per Kluivert con il Fulham che ha accettato la soluzione in prestito con obbligo di riscatto per un'operazione totale da circa 9 milioni e mezzo, compresi di bonus legati anche al mantenimento della categoria del club inglese.

Capitolo Camara: completate le visite mediche, il giocatore è a Trigoria per ultimare le procedure propedeutiche alla firma sul contratto. L'ufficialità arriverà nella giornata di domani.

(Ansa)