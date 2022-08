Felix saluta e ringrazia: «Mi avete cambiato la vita, per me è stato un onore»

Fino all’ultimo ha sperato che la Roma gli dicesse dirimanere e di non andare alla Cremonese. La convinzione che la sua avventura in giallorosso sarebbe durata di più, Felix l’aveva maturata nel corso della passata stagione e rinforzata lo scorso 6 luglio, quando aveva firmato il rinnovo con i giallorossi fino al 2026. Le vie del mercato, però, hanno portato l’attaccante ghanese a Cremona. Classe 2003, lo scorso gennaio Felix Afena-Gyan è stato il più giovane romanista a segnare una doppietta (a Marassi contro il Genoa) nell’era del campionato con i tre punti. A 18 anni e 306 giorni, inoltre, Felix occupa il terzo posto della classifica dei calciatori stranieri più giovani in grado di segnare almeno due reti nella stessa partita di Serie A. . Una grande mano gliel’ha data José Mourinho, in questo anno in cui lo ha avuto a disposizione a Trigoria. E proprio allo Special One, che dopo la doppietta al Genoa gli regalò un paio di scarpe alla moda, vanno i ringraziamenti più sentiti di Felix, che nei suoi saluti social non ha dimenticato nessuno. «Un grazie alla Roma - le sue parole - alla squadra e a tutto lo staff perla grande opportunità che mi è stata data e peril supporto fino all’ultimo e durante tutti questi anni. Provo un amore estremo per mister Mourinho, gli ultimi sette mesi con lui hanno cambiato la mia vita. Grazie per aver creduto in me. Grazie ai compagni e ai tifosi. Conserverò i fantastici momenti che abbiamo vissuto insieme. Grazie a mister Alberto De Rossi per il ruolo che ha avuto nella mia crescita. È stato un onore indossare questa maglia».

(corsera)