Calciomercato Roma, dalla Spagna: contatti con Isco, ma la sua priorità è restare in Liga

Conclusa la sua esperienza al Real Madrid, Isco è alla ricerca di una nuova destinazione e in questi giorni è stato accostato anche alla Roma. Secondo le informazioni del quotidiano sportivo spagnolo, al momento la Roma sarebbe la società con cui Isco ha avuto più contatti. José Mourinho sarebbe favorevole al suo arrivo e potrebbe anche contare sull'aiuto di Jorge Mendes per facilitare un'operazione che, considerati i costi, sarebbe accessibile per i giallorossi. In caso di addio di Mkhitaryan, sarebbe proprio Isco il giocatore individuato per sostituire l'armeno. Al momento, però, si parla di contatti preliminari e non ancora di trattativa.

Il classe '92 non sembra intenzionato ad escludere un'avventura lontano dalla Spagna, ma la sua priorità sarebbe quella di restare in Liga. È circolata l'ipotesi Siviglia, con il giocatore voluto dal tecnico Lopetegui, ma i piani del club sono diversi. Inoltre, non è da escludere la possibilità Valencia.

