Calciomercato: Ponce passa dallo Spartak Mosca all'Elche, alla Roma 800 mila euro

Ezequiel Ponce passa all'Elche a titolo definitivo e fa felice anche la Roma. Sull'ex attaccante della Primavera giallorossa, ceduto allo Spartak Mosca nell'estate del 2019, la società capitolina aveva mantenuto una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Clausola che si è concretizzata oggi con la cessione a titolo definitivo dell'attaccante argentino.

Ponce si era trasferito lo scorso gennaio all'Elche, squadra dove milita anche l'ex giallorosso Javier Pastore, in prestito secco con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Il club spagnolo ha esercitato la clausola per l'acquisizione a titolo definitivo, annunciata ufficialmente da entrambi i club. Il giocatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà all'Elche fino al 2026. La Roma, che lo aveva ceduto in Russia 3 anni fa per 3 milioni più 3 di bonus, incasserà altri 800 mila euro. Lo scorso inverno si era inoltre chiuso il contenzioso tra la Roma e il Newell's relativo proprio al precedente trasferimento in giallorosso di Ponce, con il club capitolino condannato a versare agli argentini 1 milione di euro.

(elchecf.es / spartak.com)

