Inter, Marotta: "Dybala? La speranza è che possa giocare con noi" (VIDEO)

A margine dell'evento "L'Amico Atletico" di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano il CEO dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato anche di Paulo Dybala, che ha concluso la sua avventura alla Juventus a parametro zero e che è stato accostato anche alla Roma e ai nerazzurri. "Dybala e Lukaku? Intanto non dobbiamo farci prendere dall'ansia e fare le cose frettolosamente. Qualcosa abbiamo già fatto in anticipo, credo che il lavoro di Ausilio e Baccin sia molto positivo. Servono professionalità, competenza e anche creatività - le sue parole -. Non sempre c'è solo la necessità di fare degli investimenti ma serve il coraggio delle azioni ma soprattutto devo dire che lo zoccolo duro della squadra rimarrà e con queste premesse potremo affrontare la stagione con gli obiettivi di sempre, con tre competizioni di affrontare, sapendo che siamo l'Inter e i traguardi sono ambiziosi".

"Nello sport devono essere accettate quelle che definisco bugie bianche, quindi in questo momento non so dove giocherà Dybala. La speranza è quella che magari possa giocare con noi", ha poi aggiunto Marotta sull'argentino ex Juve.