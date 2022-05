Lukaku spinge Dybala da Mourinho

La Roma insegue un grande acquisto e il nome di Dybala ha entusiasmato i tifosi, nella settimana della grande felicità per la conquista della Conference League. Il nome dell’argentino circola da alcune settimane, ma ancora prima l’argentino ha intavolato una trattativa con l’Inter, trattativa che negli ultimi tempi ha subito una battuta d’arresto. L’idea di riportare a Milano Romelu Lukaku potrebbe concretizzarsi dopo aver superato molte difficoltà. Questo significherebbe mollare la presa su Dybala, un grande giocatore per il quale però Inzaghi non impazzisce. L’Inter è in grado di garantire alla Joya i sette milioni che chiede, mentre la Roma a quelle cifre non potrebbe arrivarci. Se irrompe Lukaku e per Dybala salta l’Inter, potrebbero venire meno molte certezze: la possibilità di mantenere un ingaggio da top player e la partecipazione alla Champions League. L’argentino in Nazionale aspetta di definire il suo futuro. Non vuole sbagliare la scelta della prossima destinazione. La Roma ha sondato il terreno, ma non siamo di fronte a una vera e propria trattativa. Dybala ha capito di non essere una priorità per l’Inter e potrebbe abbassare le sue pretese, per finire in un ambiente dove sarebbe accolto con grande entusiasmo, dove troverebbe un allenatore vincente come Mourinho e in una squadra che i Friedkin rinforzeranno sicuramente. L’ex rivelazione del Palermo vuole aspettare l’Inter, che resta la soluzione più gradita. Ma sembra molto complicato mettere insieme Lukaku con Dybala, da aggiungere a Lautaro Martinez e a Dzeko. Insomma, Lukaku spinge Dybala verso la Roma, in uno scenario ancora tutto da scoprire. L’operazione Dybala è strettamente legata al futuro di Zaniolo. Il giovane attaccante che ha regalato con il suo gol in finale la Conference League alla Roma aspetta di conoscere il suo futuro. I colloqui tra il suo agente e Tiago Pinto sono fittissimi e molto cordiali, Vigorelli è stato invitato dalla società anche alla finale di Tirana. Di fronte a un’offerta superiore ai quaranta milioni la Roma prenderà in considerazione la sua cessione.

(corsport)