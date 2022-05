Calciomercato Roma: occhi su Deulofeu. Spunta Bellerin per la fascia destra

Conclusa la stagione con la vittoria della Conference League, per la Roma è tempo di programmazione. Secondo le informazioni del sito sportivo, sul mercato il Gm Tiago Pinto monitora Gerard Deulofeu, già accostato alla Roma di recente. L'attaccante dell'Udinese piace anche a Milan, Napoli e West Ham, ma proprio la dirigenza giallorossa ha intavolato colloqui più fitti con l'entourage dello spagnolo. Prima di iniziare una vera e propria trattativa - operazione da circa 18-20 milioni di euro - il Gm giallorosso attende il parere di Mourinho.

In ottica Roma spunta anche il profilo di Hector Bellerin: il terzino destro spagnolo ha trascorso la stagione in prestito al Betis Siviglia, che non ha ancora trovato l'intesa con l'Arsenal per il riscatto. Potrebbe, dunque, rappresentare una soluzione per Roma, Juve ed Inter.

