Qualcosa si muove nel mercato in entrata della Roma, che comincia a tessere la tela per regalare a Mourinho una rosa migliore in vista della prossima stagione. Tra i profili seguiti, stando a quanto riportato dalla versione odierna del quotidiano, c'è anche quello di Gerard Deulofeu. Il club di Trigoria avrebbe infatti chiesto informazioni per il calciatore dell'Udinese e con il suo agente sarebbero andati in scena diversi incontri nelle ultime settimane.

(La Repubblica)