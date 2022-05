Calciomercato Roma: l'Inter ha avviato i contatti con l'entourage di Mkhitaryan

L'Inter fa sul serio per Henrikh Mkhitaryan. Nelle scorse ore si era parlato di un possibile interessamento da parte dei nerazzurri, ma ora sarebbero emersi nuovi dettagli. Secondo quanto riportato dal sito esperto di calciomercato, la società di Milano avrebbe avviato già da qualche giorno i primi contatti con l'entourage del calciatore. Qualche settimana fa c'era stato un incontro con la Roma, ma erano sorte alcune difficoltà per il rinnovo. Il contratto dell'armeno scade a giugno e per l'Inter è più di un'idea: nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra le parti.

(calciomercato.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE