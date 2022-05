Calciomercato Roma: Dybala sempre più vicino all'Inter

Il futuro di Dybala sembrerebbe essere indirizzato verso Milano. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, l'argentino sarebbe sempre più vicino all'Inter. All'inizio della prossima settimana è previsto un incontro tra Giuseppe Marotta e l'agente del calciatore, Jorge Antun, per trovare l'accordo definitivo. Il classe '93 percepirà uno stipendio da 7 milioni a stagione per 3 anni, con la possibilità di estendere il contratto per un'ulteriore annata. Dybala si libererà a parametro zero dalla Juventus e, data la ghiotta occasione di mercato, anche la Roma è interessata.

Paulo #Dybala is getting closer and closer to #Inter as a free agent. Expected a new meeting between his agent Antun and Marotta at the beginning of the next week to close the deal. Ready a 3-years contract (€7M/year) with the option for the fourth season. #transfers https://t.co/GA6Kx70zya

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 19, 2022