Calciomercato Roma, dall'Argentina: si complica Dybala. Prima offerta formale dell'Inter

Tra le varie ipotesi che circolano per il mercato della Roma accende la fantasia dei tifosi quella relativa a Paulo Dybala. Le indiscrezioni dei giorni scorsi parlavano di una corsa a 2 tra giallorossi e Inter per accaparrarsi le prestazioni della Joya, che era in attesa di valutare il proprio futuro una volta che avesse avuto entrambe le offerte sul piatto. Dall'Argentina arriva la notizia di una prima offerta formale presentatagli dai nerazzurri, che avrebbero proposto un triennale. Secondo il giornalista di Tyc Sports Cesar Luis Merlo l'opzione Roma, al momento, perde quota.

?Inter acaba de hacer la oferta formal por Paulo Dybala.

*️⃣Le dan 3 años de contrato y, si bien siguen las charlas para tratar de llegar a un acuerdo, hoy el club ⚫? es quien mejor posicionado está.

*️⃣La Roma, por ahora, se aleja. pic.twitter.com/eug3qnGfKB — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 30, 2022