Calciomercato Roma, dall'Argentina: offerto un triennale a Dybala. Sceglierà tra i giallorossi e l'Inter nei prossimi 30 giorni

Fra i vari nomi che circolano nell'orbita del calciomercato della Roma c'è anche quello di Paulo Dybala, che vedrà il proprio contratto con la Juventus scadere il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riporta il giornalista argentino Cesar Luis Merlo, la Joya ha già ricevuto la proposta di un triennale da parte del club dei Friedkin, intenzionati a regalare un colpo ai propri tifosi. Niente fretta però: Dybala sarebbe infatti in attesa anche di una proposta formale da parte dell' - che conosce quali sono le sue richieste -, per poi poter decidere sul suo futuro nei prossimi 20/30 giorni. Ad ogni modo l'argentino propenderebbe per un club in cui abbia la possibilità di giocare la Champions League: condizione che i giallorossi, almeno per il prossimo anno, non possono offrire.

?Paulo Dybala tiene la oferta de contrato por tres años con la Roma.

*️⃣La ? no tiene apuro por definir su futuro y por eso espera por la propuesta formal del Inter, que ya sabe sus pretensiones, y recién definirá su futuro en unos 20/30 días.

*️⃣Prefiere un club con Champions. — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 28, 2022