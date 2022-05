Calciomercato Roma: conferme sull'interesse per Hincapie. Piace anche in Premier

Piero Hincapie è stato sui taccuini della Roma per lungo tempo, con notizie che si rintracciano precedenti al suo passaggio al Bayer Leverkusen, quando vestiva la maglia del Talleres. E alle indiscrezioni di inizio maggio, si aggiungono ulteriori conferme sull'interesse della Roma per il difensore di piede sinistro. Non c'è ancora un'offerta ufficiale e, come era già stato reso noto, c'è da battere la concorrenza di club inglesi per il classe 2002.

