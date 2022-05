Calciomercato Roma: contatti per Hincapie. Seguito anche da Napoli e Newcastle

Piero Hincapie è arrivato la scorsa estate al Bayer Leverkusen dal Talleres per poco più di 6 milioni di euro e in una stagione la sua valutazione si è quasi triplicata. Difensore classe 2002, ha rapidamente scalato gerarchie fino a guadagnarsi un posto stabile nella squadra di Gerardo Seoane dove si alterna tra terzino sinistro e centrale. Di piede mancino, ha riscosso l'interesse del Napoli già nella passata stagione e ora in queste settimane ha preso contatti anche la Roma. Su Hincapie aveva messo gli occhi anche il Newcastle.

(tmw.com)

