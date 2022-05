Calciomercato, ag. Koulibaly: "Nessuna trattativa con altri club"

CORRIERE DELLO SPORT - «Le quotidiane notizie che riguardano Kalidou Koulibaly e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c'è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro di Koulibaly e siamo in attesa di incontrare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per definire la soluzione migliore per il calciatore e per il club», così l'agente del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, Fali Ramadani, al quotidiano sportivo in merito al futuro del suo assistito il cui contratto è in scadenza nel 2023. Nei giorni scorsi anche la Roma è stata accostata a Koulibaly.