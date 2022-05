Calciomercato Roma: problemi per il rinnovo di Koulibaly. Gli occhi dei giallorossi oltre a Juventus e Inter

Dopo il caso Insigne, a Napoli rischia di aprirsi uno scenario simile con Koulibaly. Il difensore è in scadenza di contratto nel 2023 e, al momento, i primi contatti per il rinnovo non sono andati come i tifosi speravano. Il centrale senegalese ha uno stipendio di 6 milioni di euro e la proposta del presidente De Laurentiis è di 3 milioni, ovvero la metà.

Il classe 1991 potrebbe andare a scadenza e tante sono le squadre interessate: Juventus e Inter su tutte, ma occhio alla Roma di Mourinho. Il club giallorosso sta seguendo da tempo la vicenda e tenterà di affondare il colpo a parametro zero.

