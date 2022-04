Calciomercato Roma, Galtier (all. Nizza): "Riscatto Kluivert? È una fake news pensare che non lo faccio giocare per un accordo"

Due giorni prima della sfida contro il Troyes il tecnico del Nizza Christophe Galtier è intervenuto in conferenza stampa ed ha parlato anche di Justin Kluivert, di proprietà della Roma e in questa stagione in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni al club francese. "Non conosco l'accordo con la Roma - ha detto l'allenatore sul futuro dell'olandese - È una fake news pensare che non faccio giocare Kluivert per un accordo. Se devo fargli iniziare tutte le partite, lo farò".