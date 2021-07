UFFICIALE, Kluivert è un giocatore del Nizza: prestito oneroso con diritto di riscatto a 14 milioni e obbligo a determinate condizioni (VIDEO)

Dopo le anticipazioni sulla firma, ora c'è anche l'ufficialità: Justin Kluivert è un giocatore del Nizza. Ad annunciarlo è stata la società francese, che sul proprio profilo twitter ha pubblicato il video di benvenuto per l'olandese ex Ajax. Si traferisce al Nizza in prestito con diritto di riscatto.





Anche la Roma, con un comunicato, conferma l'ufficialità e le modalità dell'operazione: "L’accordo prevede il diritto di opzione in favore del Nizza, che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate situazioni sportive, per l’acquisizione a titolo definitivo per 15 milioni di euro."

Come riporta il giornalista del Il Tempo Filippo Biafora, Justin Kluivert si trasferisce al Nizza in prestito oneroso ad 1 milione, con diritto di riscatto fissato a 14 che diventa obbligo in caso di qualificazione dei francesi in Champions League o Europa League più un numero minimo di presenze per il calciatore.



In caso di ritorno in giallorosso, aggiunge Emanuele Zotti de Il Tempo, il suo contratto con la Roma, in scadenza nel 2023, verrebbe esteso fino al 2024.