Altra cessione in vista per la Roma. Come scrive Gianluca DI Marzio c'è la firma di Justin Kluivert con il Nizza. Si attende solo il comunicato ufficiale, che arriverà tra stasera e domani. Il giocatore ha già firmato il contratto che lo legherà ai francesi. Operazione in prestito con diritto di riscatto.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE