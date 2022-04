Calciomercato Roma: Abraham vuole rimanere e fa felice anche il suo agente

Uno dei giocatori chiave dello scacchiere tattico di Mourinho è sicuramente Tammy Abraham, arrivato in estate dal Chelsea ed autore di ben 24 reti (15 in Serie A, 8 in Conference League e 1 in Coppa Italia) fino a questo momento. Le sue super prestazioni hanno attirato l'interesse di molti top club, tra cui l'Arsenal, ma la decisione dell'attaccante è chiara: vuole rimanere nella Capitale, dove si trova benissimo ed è amato dai tifosi. Inoltre anche il procuratore, Neil Fewings, sarà felice della scelta del suo assistito. Durante la firma del contratto, l'agente ha accettato l'inserimento di una commissione che gli permette di guadagnare una percentuale, la quale dipende dalla durata della permanenza di Abraham nel club giallorosso: dopo il mercato di gennaio ha già incassato i primi 400.000 euro e ne otterrà altrettanti al termine della sessione estiva. Questo bonus proseguirà anche negli anni successivi, sempre qualora l'inglese dovesse rimanere alla corte di Mourinho.

(calciomercato.com)

