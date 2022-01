UFFICIALE: Reynolds in prestito secco al Kortrijk per 6 mesi. La Roma: "In bocca al lupo Bryan!" (COMUNICATO)

Arriva l'annuncio: Bryan Reynolds si trasferisce in prestito secco dalla Roma al Kortrijk. Dopo un indizio lanciato sui social la società belga ha annunciato la conclusione dell'affare con un comunicato ufficiale. Di seguito la nota:

"Il KV Kortrijk ha raggiunto un accordo con il club italiano di Serie A AS Roma per il prestito del 20enne Bryan Reynolds con effetto immediato. Il terzino destro americano ha giocato sotto la guida di Jose Mourinho.

Bryan Reynolds ha giocato l’intera stagione 2020 per l’FC Dallas nella MLS americana all’età di 18 e 19 anni. Il 1° febbraio 2021 viene ingaggiato dall’AS Roma e viene subito arruolato in altre cinque partite di Serie A. A fine stagione, i romani lo legano al club con un contratto fino al 2025. Il club trasferisce Reynolds al KVK fino alla fine della stagione. Giocherà con la maglia numero 2″.

(kvk.be)

ASROMA.COM - Arriva in merito anche il comunicato della Roma, che specifica la durata del prestito:

"L'AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo Bryan Reynolds al KV Kortrijk. Lo statunitense giocherà nel club della massima serie belga fino al 30 giugno 2022. Arrivato alla Roma nel gennaio del 2021, Reynolds ha raccolto 8 presenze in giallorosso. In bocca al lupo, Bryan!"

