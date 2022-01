Twitter, indizio social del Kortrijk sull'ingaggio di Reynolds: "Firma qui" (VIDEO)

Sembra ormai imminente la comunicazione ufficiale sul prestito di Bryan Reynolds al Kortrijk. Il club belga si diverte a dare indizi sul buon esisto della trattativa per il calciatore statunitense su Twitter: pubblicato un video sfocato in cui si intuisce chiaramente il profilo di qualcuno che appone la firma su un foglio. Sembrerebbe proprio il laterale della Roma il soggetto delle immagini, anche se non se ne può avere la certezza. E il commento del Kortrijk è inequivocabile: "Firma qui".