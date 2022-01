Calciomercato Roma: Zaniolo sempre nei piani della Juventus

La Juventus studia le mosse per il mercato futuro e non smette di pensare a Nicolò Zaniolo: è quanto riferisce il sito sportivo, secondo cui il talento giallorosso sarebbe in cima alla lista delle preferenze del club bianconero anche considerando il rinnovo in stallo di Paulo Dybala. Zaniolo, già nei pensieri della Juve dal famoso 'pizzino' dell'ex ds Paratici di qualche anno fa, non sarebbe un'operazione per il presente, anche considerata la riluttanza della Roma a cederlo che, anzi, vuole cercare il rinnovo col giocatore.

Infatti, Tiago Pinto e l'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, si sono visti alla vigilia di Milan-Roma per discutere del possibile nuovo contratto del classe '99, in scadenza nel 2024. Le trattative riprenderanno a febbraio.

(tuttomercatoweb.com)

