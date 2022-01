Calciomercato Roma, incontro di cortesia tra Tiago Pinto e Vigorelli: in ballo il rinnovo di Zaniolo. C'è la volontà di proseguire in giallorosso

Incontro di cortesia tra le parti, durato pochi minuti, ieri a Milano tra Tiago Pinto e Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo. Tra i due si è parlato del rinnovo del giocatore in scadenza nel 2024. Secondo quanto appreso da LAROMA24.IT, le parti si riaggiorneranno in tempi brevi per cercare di trovare un accordo che possa soddisfare appieno il club e uno dei più importanti giocatori attualmente in rosa. La volontà è chiara: continuare in giallorosso il percorso di crescita del numero 22.

