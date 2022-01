Le voci degli ultimi giorni, accentuate dalle parole del ds del Teramo, Sandro Federico, volevano la Roma, insieme ad altre società tra cui il Sassuolo, sulle tracce del classe 2006 Jacopo Surricchio che già in questa stagione ha debuttato in prima squadra, in Serie C. Centrocampista centrale, che compirà 16 anni il prossimo 17 gennaio, arriverà in giallorosso in prestito con diritto di riscatto.

