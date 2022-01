Calciomercato Roma, Federico (ds Teramo): "Giallorossi e Sassuolo interessati a Surricchio"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Il direttore sportivo del Teramo, Sandro Federico, ha rilasciato una lunga interista in esclusiva ai microfoni del famoso sito che tratta di calciomercato. Tra i vari temi affrontati, il ds si è soffermato anche sul classe 2006 Jacopo Surricchio, richiesto da vari club di Serie A tra cui la Roma. Questo uno stralcio delle sue parole.

[...] Chiudiamo con un giocatore molto chiacchierato, anche se molto giovane: Jacopo Surricchio, talento del 2006 molto richiesto in A. Ci può fare il punto?

“C’è un interessamento concreto da parte di Sassuolo e Roma, noi stiamo valutando: il ragazzo deve andare a giocare con i pari età, in una squadra importante come può essere una di queste due. L’intenzione è chiara: vogliamo accontentarlo, però ha un valore importante e speriamo arrivi la proposta giusta”.

