Calciomercato Roma, dalla Spagna: sondaggio del Valencia per Diawara. Ma gli spagnoli bloccano la cessione di Wass

C'è la Spagna nel prossimo futuro di Gonzalo Villar e Borja Mayoral, non in quello di Amadou Diawara, altro giocatore in partenza dalla Roma. Nelle ultime ore era circolata l'ipotesi Valencia per il centrocampista giallorossa, ora impegnato con la Guinea in Coppa d'Africa. Una pista che però appare tramontata.

L'eventuale operazione sarebbe infatti stata avviata nel caso in cui si fosse concretizzata la cessione di Daniel Wass all'Atletico Madrid, un'operazione che era già avviata negli scorsi giorni ma che ha avuto una svolta improvvisa oggi. Come riferisce l'emittente radiofonica, stamattina c'è stato un vertice tra il tecnico José Bordalas, il dt Miguel Angel Corona e il presidente Anil Murthy. Dopo la riunione si è deciso di bloccare la partenza di Wass. Decisione motivata anche dal mercato: le alternative al 33enne centrocampista danese non vengono ritenute all'altezza.

Diawara resta comunque una delle opzioni per il Valencia. Come riferisce la stampa iberica il club spagnolo ha avuto contatti con l'entourage del centrocampista della Roma. Si è trattato solo di un sondaggio e non c'è una vera e propria trattativa. Resta da vedere se, alla luce del mancato trasferimento di Wass all'Atletico, sarà un ipotesi percorribile.

