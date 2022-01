Calciomercato Roma: nessuna conferma sull'ipotesi Veretout-Tottenham. Contatti Pinto-Paratici per Ndombele

Dopo le voci di mercato degli ultimi giorni, che volevano un avvicinamento tra il Tottenham di Antonio Conte e Jordan Veretout, arrivano smentite sulla possibilità di vestire la maglia degli Spurs da parte del francese. Come riporta Daniele Miceli nel corso della trasmissione 'Coppa Italia - Live', non ci sarebbero conferme su ipotetici contatti tra il centrocampista ex Fiorentina e il club di Londra. Con la deadline della finestra invernale che si avvicina, dunque, il giocatore sembrerebbe destinato a rimanere in giallorosso.

Anche l'emittente satellitare ha smentito la trattativa tra Roma e Tottenham per Veretout. I due club però sarebbero in contatto per portare il centrocampista degli Spurs Ndombele nella Capitale. Prima però la società giallorossa deve piazzare alcuni giocatori in uscita, su tutti Diawara, che ha alcune offerte dall'estero, più precisamente da Valencia e Galatasaray.

(Sky Sport)

Secondo quanto riporta l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, tra Pinto e Paratici c'è stato un contatto, ma la questione non è stata approfondita: si è trattato solo di una semplice richiesta di informazioni sia per Veretout sia per Ndombele. Sul giocatore degli Spurs ci sarebbe anche il PSG ed inoltre la Roma prima dovrebbe completare alcune operazioni in uscita.

(gianlucadimarzio.com)

