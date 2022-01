Tottenham, pressing su Veretout. Kamara o Ndombele, Pinto ci crede

Mourinho non si aspettava l'arrivo di Sergio Oliveira ed è rimasto contento della velocità con cui è stato portato a Roma. Il tecnico però vorrebbe un mediano, dato che Diawara non lo convince e Darboe è ancora troppo acerbo. L'allenatore vuole un titolare ma dipende dall'eventuale cessione di un calciatore. Il centrocampista della Guinea è l'indiziato numero uno poiché ha tre offerte, tra cui quella del Valencia (la più allettante), che propone un prestito secco o al massimo un diritto di riscatto e quella del Galatasaray. Pinto quindi dovrebbe muoversi con altri prestiti, escludendo così la possibilità dell'arrivo di Kamara, che si libererà a parametro zero a giugno. L'altro nome è quello di Ndombele del Tottenham. Conte è d'accordo con la sua partenza, ma prima vuole un sostituto e tra i profili valutati c'è proprio Veretout, che però ha una valutazione ed un ingaggio completamente differente a Ndombele. Una eventuale partenza del giallorosso però permetterebbe alla Roma di affondare il colpo su Kamara.

Per giugno è stato messo nel mirino Kawan del Gremio. Il terzino ha 18 anni e prenderebbe il posto di Reynolds, richiesto da Anderlecht, Bruges e Kortijk. Il Maiorca invece si è informato per Perez in prestito secco ma il gm ha rifiutato perché vorrebbe cederlo con l'obbligo di riscatto. Dalla Spagna invece si parla di un interesse della Roma per Vazquez del Real Madrid.

(Il Messaggero)