Calciomercato Roma: Diawara vicino al Valencia in prestito

Le ultime ore del mercato invernale della Roma ruotano intorno al futuro di Amadou Diawara. Stando alle indiscrezioni dell'emittente televisiva, il centrocampista classe 1997, fuori dal progetto tecnico di José Mourinho, è sempre più vicino a trasferirsi in prestito al Valencia. Al momento, però, non è ancora arrivata l'offerta ufficiale del club spagnolo per il centrocampista.

Tra Roma e Valencia, inoltre, in vista dell'estate potrebbe aprirsi una sinergia che coinvolgerebbe Carles Perez e Gonçalo Guedes.

(sport.sky.it)

