Calciomercato Roma: possibile sinergia con il Valencia per la prossima estate, Carles Perez e Guedes i nomi in ballo

Non solo Diawara. Potrebbero esserci all'orizzonte nuovi possibili affari tra Roma e Valencia. Come riferisce la trasmissione 'Calciomercato - L'originale', dopo i contatti avuti tra i due club per il centrocampista guineano potrebbe aprirsi una sinergia tra le due società per la prossima estate. Al Valencia interessa Carles Perez, nome già accostato di recente al Valencia (anche se la Roma non appare orientato a cederlo in prestito senza diritto di riscatto). Viceversa ai giallorossi interessa Gonçalo Guedes, attaccante portoghese nel giro della Nazionale lusitana e nome gradito a Mourinho.

(Sky Sport)