Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Psg vuole Ndombele in prestito

Tra i nomi alla ricerca di una sistemazione in questa finestra di mercato c'è Tanguy Ndombele, centrocampista fuori dai piani del Tottenham di Antonio Conte e accostato anche alla Roma.

Stando alle indiscrezioni che circolano in Inghilterra, il Paris Saint-Germain sarebbe interessato a prendere il francese in prestito fino alla fine della stagione. Il tecnico del club francese Mauricio Pochettino, infatti, è un ammiratore di Ndombele, che ha già allenato al Tottenham, e il centrocampista preferirebbe lasciare gli Spurs solo per un altro top club.

(theathletic.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE