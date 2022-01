Calciomercato Roma: anche la Salernitana pensa a Diawara

Non è un segreto che la Roma stia tentando di piazzare Amadou Diawara negli ultimi giorni di mercato per regalare a Mourinho un tassello più funzionale per il centrocampo. E fra le varie ipotesi che circolano in merito alle possibili destinazioni del guineano spunta anche la Salernitana dell'ex Walter Sabatini. Come riporta il quotidiano, infatti, il club campano starebbe pensando ad ingaggiare il centrocampista ex Napoli e Bologna per rinforzare il reparto di mediana ed inseguire la salvezza.

(Il Quotidiano del Sud)