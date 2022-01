In questi giorni si è parlato di un interesse del Tottenham per Jordan Veretout e della Roma per Ndombele. Sull'argomento è intervenuto l'agente del centrocampista giallorosso, che sta faticando in questa parte di stagione, Mario Giuffredi: "Scambio Veretout-Ndombele? Smentisco categoricamente, resta alla Roma almeno fino alla fine della stagione".

"Mourinho è lo Special One, un uomo di grandissimo livello", ha aggiunto l'agente del francese commentando il tecnico romanista.

(calciomercato.it)

