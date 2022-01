L'affare per Calafiori al Cagliari è ormai definito da giorni, a bloccarlo furono i ritardi per la chiusura tra Roma e Arsenal per Maitland-Niles. Ora che l'inglese è sbarcato a Roma, e ieri ha anche debuttato da titolare, il terzino sinistro della Roma può chiudere le valigie e spostarsi in Sardegna fino al termine della stagione in prestito secco. Il via libera è atteso nei prossimi giorni.

