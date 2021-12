Calciomercato, ufficiale il trasferimento di Botheim al Krasnodar

Erik Botheim, giocatore del Bodo/Glimt, avversario della Roma in Conference League, si è trasferito al Krasnodar, squadra che milita nel campionato russo. L'attaccante 21enne, che ha firmato un contratto fino al 2025, era stato accostato anche ai giallorossi per il mercato di gennaio, ma le voci non hanno trovato conferme. La punta ha realizzato 3 reti e 3 assist nei due incontri contro la Roma nella competizione europea. Il Krasnodar ha annunciato questa operazione di mercato attraverso un comunicato.

⚡Норвежский форвард Эрик Бутхейм усилил «Краснодар» Футбольные клубы «Краснодар» и норвежский «Будё-Глимт» @Glimt оформили трансфер 21-летнего нападающего в ряды «быков». Контракт подписан до конца июня 2025 года. Подробности ?https://t.co/9NnCyUgoeZ — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 22, 2021