Una Roma che pensa già al mercato di gennaio, per accontentare Josè Mourinho e risollevare il proprio rendimento. Tra i vari nomi circolati negli ultimi giorni c'è anche quello di Erik Botheim, che ha mostrato il proprio valore ai giallorossi nella doppia sfida di Conference League contro il Bodo/Glimt. Stando a quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano, però, non troverebbero conferma le voci sull'interessamento del club di Trigoria per l'attaccante norvegese.

(Il Tempo)