Torna in orbita Roma il nome di Norberto Neto, ex portiere di Fiorentina e Juventus attualmente al Barcellona. Come riportano le cronache spagnole, l'estremo difensore brasiliano sarebbe alla ricerca di spazio - è chiuso da Ter Stegen - e sarebbe fermamente intenzionato a cambiare aria. Interessata alla situazione di Neto la Roma, che segue gli sviluppi della vicenda. In Serie A, però, si registra anche l'interesse dell'Inter e della Lazio.

(fichajes.net)

