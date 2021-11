Calciomercato Roma, niente Pedersen: il Feyenoord non lo lascia partire a gennaio

Tra i nomi circolati in ottica Roma per rinforzare la corsia destra c'è anche il profilo di Marcus Pedersen. Stando alle indiscrezioni del giornalista di Teleradiostereo Flavio Maria Tassotti, il Feyenoord, club proprietario del cartellino del terzino destro classe 2000, non lascerà partire il laterale norvegese a gennaio.