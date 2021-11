Lo scatto di Bereszynski. Per Zakaria il rischio asta

La Roma programma la rivoluzione. Tiago Pinto è pronto a cambiare e a migliorare la rosa e renderla più adatta possibile alle esigenze di Mourinho. Occorrerà anzitutto uno sforzo nella sessione invernale. I nomi caldi in uscita sono quelli di Villar, Diawara, Reynolds, Mayoral e Kumbulla, che però rimarrà fino a giugno (prima di essere ceduto, a titolo definitivo o in prestito) se non ci troverà un difensore affidabile low cost.

Due giocatori entreranno nell'organico della Roma anche senza cessioni: un centrocampista e un terzino destro. Il nome preferito per la fascia, per rapporto qualità-prezzo, è quello di Bereszynski, giocatore della Sampdoria, il cui contratto è in scadenza nel 2023 e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto a circa 5 milioni di euro. Pinto valuta anche alternative: Henrichs del Lipsia, Pedersen del Feyenoord e Siquet dello Standard Liegi.

Per il centrocampo in pole c'è sempre Zakaria, cercato anche dalla Juventus e da alcuni club di Premier. La richiesta d'ingaggio è di circa 2,5 milioni netti, ma Pinto in caso d'asta virerà su altri nomi: piacciono Loftus-Cheek e Winks, anche se il sogno resta Douglas Luiz dell'Aston Villa.

(Corsport)