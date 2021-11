José Mourinho finora lo ha utilizzato con il contagocce e per il mercato in uscita resta uno dei primi nomi in casa Roma. Dall'Inghilterra torna alla ribalta l'ipotesi Premier per Borja Mayoral. Come riporta la stampa inglese, il Crystal Palace resta sulle tracce dell'attaccante spagnolo della Roma. Mayoral era già stato accostato al club londinese la scorsa estate, quando si parlava dell'ipotesi di un rientro anticipato al Real Madrid per essere poi girato nuovamente in prestito.

(The Sun)