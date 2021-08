Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Real rivuole indietro Mayoral, ipotesi Crystal Palace e Fiorentina

Novità importanti sul futuro di Borja Mayoral alla Roma. Come riferisce il sito del quotidiano spagnolo 'As' il Real Madrid sta valutando la possibilità di richiamare alla base l'attaccante, interrompendo in anticipo il prestito biennale.

Mayoral ha fatto fatica ad imporsi con Mourinho, che nelle ultime uscite gli ha preferito Shomurodov. Una situazione che ha sorpreso anche il Real Madrid, che sta valutando la possibilità di cedere il giocatore in prestito ad altre squadre che possono garantirgli più continuità. In particolare si fa il nome del Crystal Palace, oltre che della Fiorentina a cui lo spagnolo era stato accostato nei giorni scorsi.

(as.com)

