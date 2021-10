Calciomercato Roma: Mourinho vuole tre acquisti a gennaio. Proposto Ceballos del Real Madrid

La Roma è pronta ad investire anche a gennaio per migliorare la rosa ed accontentare le richieste di José Mourinho. L'obiettivo è quello di acquistare giocatori a prezzi vantaggiosi, così da non appesantire il bilancio. Tiago Pinto vorrebbe regalare allo Special One tre giocatori: un terzino destro, un difensore centrale ed un centrocampista centrale. Sulla destra piace molto il giocatore del Feyenoord Marcus Pedersen, dotato di un ottimo piede anche in zona offensiva. Per il centrocampo il nome principale è quello di Denis del Borussia Mönchengladbach, per il quale sarebbe già pronta un’offerta da 5 milioni più bonus per acquistarlo a gennaio, senza aspettare la scadenza del suo contratto in estate. Alla Roma sarebbe stato proposto anche Dani Ceballos del Real Madrid, ma Mourinho vorrebbe un centrocampista più fisico.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE